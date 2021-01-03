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سحب كثيفة بمناطق اقصى الشمال وامكانية تساقط الثلوج ليلا بالمرتفعات الغربية

2021/01/03 أهم الأخبار, المصدر, متفرقات

يكون الطقس، الاحد، باردا مع سحب عابرة باغلب الجهات تكون اكثر كثافة بمناطق اقصى الشمال مع نزول امطار متفرقة
وتشير توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي الى امكانية تساقط الثلوج بالمرتفعات الغربية اثناء الليل
تهب الرياح من القطاع الغربي قوية نسبيا من 30 الى 50 كلم/س قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة من 15 الى 30 كلم/س ببقية المناطق
البحر شديد الاضطراب بالشمال ومضطرب ببقية السواحل
وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 10 و14 درجة وتكون في حدود 7 درجات بالمرتفعات الغربية كما تصل الى 17 درجة بالجنوب الشرقي.

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