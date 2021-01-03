تسليم 441 مسكن اجتماعي بولاية بنزرت

أفاد المكلف بملف السّكن الاجتماعي بولاية بنزرت، رياض بن نصر، انه تمّ تسليم 441 مسكن اجتماعي لفائدة اصحابها من الاسر ضعيفة الدخل بكامل مناطق الجهة.

واوضح بن نصر، لمراسل “وات” بولاية بنزرت، أنّ المنازل التي تمّ تسليمها تندرج في اطار الجزء الاول من البرنامج الوطني للسكن الاجتماعي والخاص بهدم الاكواخ او الفضاءات السكنية البدائية واعادة بنائها بطريقة عصرية وحديثة على عين المكان، بكلفة انجاز تناهز 8ر12 مليون دينار.

وقال إنّه يجري، حاليا، انجاز 12مسكنا جديدا لفائدة اصحابها في ذات الاطار بالتوازي مع اتمام إنجاز 4 مساكن بمعتمدية جومين فى اطار تحسين النواة السكنية.

ولاحظ المصدر ذاته، انّه إزاء الطلبات المتزايدة على البرنامج خاصة بالمعتمديات المصنفة بالمناطق ذات التمييز الايجابى وهي: سجنان وجومين وغزالة، فقد وقع تخصيص اعتماد اضافى لانجاز 50 مسكنا جديدا فى اطار الهدم واعادة البناء. وتتوزع هذه المساكن على معتمديات جومين (11 مسكنا) وسجنان (15) وغزالة (18) الى جانب 3 مساكن في معتمدية منزل بورقيبة، ومسكنين (2) بمعتمدية بنزرت الجنوبية ومسكن واحد (1) بمعتمدية بنزرت الشمالية.

يشار الى ان اللجنة الاستشارية الجهوية للسكن تعمل ايضا على اتمام اغلاق الاتفاقية الاولى للبرنامج وذلك للحصول على 10 بالمائة من الاعتمادات والمقدرة بحوالي 4ر1 مليون دينار لإنجاز حوالى 45 مسكن اجتماعي اضافى ومسكنين (2 ) فى اطار تحسين النواة السكنية بكل من معتمديتي تينجة و غزالة ،وفق ذات المصدر.