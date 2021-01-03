تطور الوضع الوبائي لفيروس “كورونا” بعدد من ولايات الجمهورية

ولاية تونس

بلغ اجمالي الاصابات بفيروس كورونا المستجد في ولاية تونس، منذ فتح الحدود في 27 جوان 2020، إلى 8139 إصابة، استنادا إلى المدير الجهوي للصحة، طارق بن ناصر.

وأكّد بن ناصر وجود 296 حالة مؤكدة مقيمة بين المستشفيات العمومية (198 حالة) والمصحات الخاصة (98 حالة).

وارتفع العدد الجملي للوفايات، من 27 جوان 2020، إلى 544 حالة وفاة مقابل شفاء 6558 شخصا و1037 شخصا لايزال حاملا للفيروس.

وأشار بن ناصر إلى أنّ نتائج الفحوصات السّريعة للتقصي من وباء كورونا، التي خضع لها 811 شخصا من السيجومي ودائرة الكبارية ودائرة قرطاج وحي الخضراء وباب سويقة، بين 28 و30 ديسمبر 2020، أثبتت وجود 128 إصابة بفيروس كورونا، أي بنسبة تقارب 16 بالمائة واغلبها لا تحمل اعرض الإصابة بالفيروس.

ولاية منوبة

سجلت ولاية منّوبة، منذ بداية الجائحة والى اليوم، 3720 اصابة بفيروس كورونا، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 204 حالة مع شفاء 2857 حالة.

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وارتقى عدد الحالات النشيطة الحاملة لفيروس كورونا المستجد بولاية منوبة إلى 659 حالة بالنظر إلى زيادة عدد الحالات الجديدة بعد التّقصي بالاختبارات السريعة، منها 656 حالة تخضع، حاليا، لإجراء العزل الصحي الذاتي و ثلاث حالات قيد الإيواء بالمستشفيات

وتتوزع الحالات الجملية الحاملة للفيروس حسب المعتمديات، على منوبة (279 حالة) وطبربة (224) ووادي الليل (47) والجديدة (39) والمرناقية وبرج العامري (19) لكل منهما والبطان (17) و دوار هيشر (15 حالة)، وفق المديرة الجهوية للصحة، نبيلة قدّور.

ولاية باجة

بلغت نسبة الشفاء من فيروس كورونا المستجد بولاية باجة، حتى امس السبت، الى 76ر88 بالمائة بوصول عدد المتعافين الى 2662 شخصا حسب احصائيات الادارة الجهوية للصحة بباجة.

وبلغ عدد ضحايا الفيروس بالجهة 91 شخصا .

وأثبتت التحاليل الفيروسية حتى الان، ارتفاع عدد الحالات الايجابية المسجلة منذ بداية جائحة كورونا بالجهة إلى 2999 حالة.

ولاية توزر

ارتفع اجمالي المتعافين من الفيروس في توزر الى 3068 متعاف من جملة 3541 إصابة منذ بداية انتشار الفيروس

رصدت مصالح الإدارة الجهوية للصحة بتوزر 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جملة 63 تحليل مخبري وردت نتائجها مساء السبت توزعت الى 26 إصابة في معتمدية توزر واصابة واحدة بمعتمدية تمغزة.

وبين رئيس مصلحة الاعلام والبرامج بالإدارة الجهوية للصحة، فؤاد براني، ان الحالات تتوزع الى ثلاثة مصابين في قسم الإنعاش الطبي و7 في قسم كوفيد – 19 بالمستشفى الجهوي بتوزر و6 في نفس القسم بمستشفى دقاش ومصابين اثنين في قسم كوفيد -19 بمستشفى نفطة.

وتنطلق المصالح الصحية بداية من يوم غد الاثنين في حملات تقصي فيروس كورونا بواسطة التحاليل السريعة في الإدارات العمومية.

ولاية سوسة

ارتفع مجموع الإصابات بفيروس كورونا المستجد في ولاية سوسة الى 9838 إصابة منها 9749 تم احتسابها منذ اعادة فتح الحدود

واستقر عدد عدد حالات التعافي عند 7836 حالة فيما ارتفع مجموع الوفيات بالجهة، إلى 322 حالة وفاة منذ بداية الجائحة منها 314 حالة وفاة بعد إعادة فتح الحدود، وفق الإدارة الجهوية للصحة بسوسة، وفق اخر تحيين

ويقيم حاليا 96 مريضا من الجهة و24 مريضا اخرون من ولايات اخرى بمستشفيات ولاية سوسة ومصحاتها الخاصة من بينهم 24 مريضا في حالة انعاش