حالة وفاة و 37 اصابة جديدة بفيروس كورونا و 134حالة شفاء بولاية منّوبة

سجّلت ولاية منّوبة 38، أمس السبت، إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وحالة وفاة لمسنّ، يبلغ 71 عاما، بدوّار هيشر، وفق تصريح المديرة الجهوية للصحة، نبيلة قدّور، لصحفية مكتب “وات” بمنّوبة.

وبيّنت قدّور ارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 2857 حالة، وبلوغ عدد الحالات النشيطة 659 حالة بالنظر الى زيادة عدد الحالات الجديدة بعد التّقصي بالاختبارات السريعة، منها 656 حالة تخضع، حاليا، لإجراء العزل الصحي الذاتي و ثلاث حالات قيد الإيواء بالمستشفيات.

وتتوزع الحالات الجملية الحاملة للفيروس حسب المعتمديات، على منوبة (279 حالة) وطبربة (224) ووادي الليل (47) والجديدة (39) والمرناقية وبرج العامري (19) لكل منهما والبطان (17) و دوار هيشر (15 حالة).

يذكر أنّ ولاية منّوبة سجّلت، منذ بداية الجائحة والى اليوم، 3720 اصابة بفيروس “كورونا”، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 204 حالة مع شفاء 2857 حالة.

ج/ ن ع