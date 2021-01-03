35 وفاة و1565 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم الأحد، أنه تم بتاريخ 2 جانفي 2021 وإلى غاية الساعة 11.00 مساء، تسجيل 35 حالة وفاة جراء فيروس كوفيد 19، ليرتفع بذلك العدد الجملي للوفيات إلى 4800 وفاة.

كما تم بنفس التاريخ تسجيل 1565 إصابة جديدة بفيروس كورونا إثر إجراء 4681 تحليلا مخبريا. وبلغ عدد المتعافين 107 آلاف و49 شخصا من بين 143 ألف و544 حاملا للفيروس.

وأضافت وزارة الصحة في بلاغها، أنه يتم حاليا التكفل ب1587 مصابا بفيروس كورونا المستجد، بالمستشفيات في القطاعين الخاص والعام، مشيرة إلى أنه يقيم حاليا 342 مصابا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين، في حين يخضع 125 مصابا إلى التنفس الاصطناعي في القطاعين العام والخاص كذلك.