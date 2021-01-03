تسجيل 87 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الايام الثلاثة الاخيرة واجراءات متعددة للحد من انتشار الاصابات بمنطقة الجرسين

ذكر رئيس مصلحة الاعلام والبرامج الصحية بالادارة الجهوية للصحة ” علي الحداد ” انه قد تم تسجيل 87 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد منذ مطلع سنة 2021 الى اليوم وهو ما يرفع اجمالي عدد الاصابات المؤكدة بالفيروس منذ ظهور الوباء الى حد الان الى 3173 حالة منها 3062 حالة تم تسجيلها منذ اعادة فتح الحدود في شهر جوان من سنة 2020

واشار ” الحداد” في تصريح عشية اليوم الاحد لـــ(وات ) ان قرابة 34 اصابة من بين هذه الاصابات تم تسجيلها بمنطقة الجرسين من معتمدية قبلي الجنوبية وذلك خلال حملة التقصي النشيط التي تقوم بها المصالح الطبية عن طريق التحاليل السريعة عقب تسجيل اكثر من 30 اصابة مؤكدة بهذه المنطقة يوم الجمعة الماضي ، مبينا ان حملات التقصي النشيط تواصلت اليوم الاحد بمنطقة أم الصمعة من معتمدية سوق الاحد

وفي ذات السياق اكد المصدر ذاته انه قد تم تسجيل حالة وفاة وحيدة خلال الايام الثلاثة الاخيرة ليرتفع بذلك اجمالي عدد الوفيات المسجلة بالجهة منذ ظهور الوباء الى اليوم الى 133 حالة منها 132 حالة تم تسجيلها خلال الموجة الثانية من انتشار الفيروس

يشار ايضا انه وفي اطار التوقي من انتشار فيروس كورونا بمنطقة الجرسين من معتمدية قبلي الجنوبية فان اللجنة المحلية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة كانت قد اتخذت قرارا يوم الجمعة الماضي بتعليق صلاة الجمعة والصلوات الخمسة بكافة مساجد وجوامع الجرسين والكليبية والشكرية الى غاية يوم الاربعاء 06 جانفي 2021 كما اتخذت ذات اللجنة عشية الامس السبت قرارا بمنع انتصاب السوق الاسبوعية بالجرسين الى اجل غير مسمى مع منع الجلوس بالمقاهي والاقتصار على تسليم المشروبات ثم المغادرة علاوة على تمكين كل من يرغب من الحاملين للفيروس من الايواء بالمركز الوطني للايواء الجماعي بدوز علاوة على الشروع في تنظيم حملات مكثفة للتعقيم بكافة المؤسسات ومساكن المصابين بالفيروس ومحيطهم