صادم: يستدرجان نساء إلى منزل بتعلة شراء ملابس جديدة ثم يقومان بتصويرهن عاريات

قامت فرقة الابحاث العدلية للحرس الوطني بإيقاف شخصين أحدهما يبلغ من العمر 27 عاما و امرأة عمرها 35 سنة بتُهمة استدراج نساء وتصويرهن عاريات إثر تنويمهن.

و أوضح الكاتب العام للنقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي بالمنستير مراد بن صالح، اليوم الإثنين غي تصريح لاذاعة جوهرة اف ام أن الشاب قام بربط علاقة غير شرعية مع المتهمة معه في القضية وتعمد تصويرها في أوضاع مخلة وتهديدها بالفيديو حتى تذعن لطلباته المتمثلة في استدراج نساء لهُن مكانة اجتماعية مرموقة لمنزلها بحجّة بيعها لملابس جاهزة.

و أضاف بن صالح، أن المتهم كان يتخفى داخل المنزل ويقوم بتصوير النساء عاريات أثناء تجربتهن للملابس، كما تقوم المرأة بتقديم مشروبات تحتوي على مخدر لهّن وبعد تنويمهن يتم تصويرهن أيضا وابتزازهن بتلك الصور للحصول على مبالغ مالية.

و قال بن صالح، إنّ إحدى المتضررات تقدّمت بشكاية في الغرض مع تقديم الأدّلة والمراسلات بينها وبين المتهم وكانت شكاية المتضررة الأولى منطلقا لبدء الأبحاث، حسب قوله.

و قد تمّ القاء القبض عليهما حيث اعترفا بكُلّ ما نُسب إليهما وأنهما كانا يخططان لإقتسام المبالغ المالية التي يتم جمعها بينهما.