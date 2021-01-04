سليانة/كورونا: اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث تتخذ جملة من الإجراءات بعد تطور الوضع الوبائي

اتخذت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة، المنعقدة مساء اليوم الإثنين بمقر ولاية سليانة، جملة من الإجراءات بعد تطور الوضع الوبائي بالجهة وتسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا.

وشدد والي سليانة، عبد الرزاق دخيل، في تصريح ل”وات “، على التطبيق الصارم للبرتوكول الصحي بمختلف الفضاءات العمومية ووسائل النقل وجل المؤسسات، بما في ذلك الخاصة، مشيرا إلى أهمية وعي المواطن وتقيده بالإجراءات المتعلقة بارتداء الكمامة والتباعد الجسدي.

وقال دخيل، في سياق متصل، وتطبيقا للقرار الصادر عن وزير التربية بشأن معهد برقو بعد تسجيل عدد من الإصابات في صفوف التلاميذ، إنه تقرر استئناف الدروس ودعوة المصابين إلى الالتزام بالحجر الصحي الإجباري.

من ناحيته، ذكر المدير الجهوي للصحة، عادل الحدادي، أنه تم تسجيل 22 إصابة في صفوف التلاميذ ببرقو من جملة 121 تحليلا سريعا بعد إجراء حملة تقص سريع لفيروس كورونا بهذا المعهد، فيما تم تسجيل 17 إصابة (من بينها 6 تلاميذ) بمنطقة الخلصة من معتمدية سليانة الشمالية من جملة 28 تحليلا سريعا.

وأضاف أن مصالح الصحة ستقوم بعملية تقص لحالات العدوى، داعيا إلى ضرورة الالتزام بالبروتوكول الصحي، خاصة ارتداء الكمامة.