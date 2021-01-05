إصابة مدافع يوفنتوس ساندرو بفيروس كورونا

أصيب اللاعب البرازيلي أليكس ساندرو، مدافع نادي يوفنتوس، بفيروس كورونا، بحسب ما أكد بطل ايطاليا يوم الاثنين.

وقال النادي إنه “بعد ظهور بعض الأعراض الخفيفة”، جاءت فحوصات اللاعب البالغ من العمر 29 عاما إيجابية بكوفيد-19.

وأشار إلى أنه “تم وضع اللاعب في العزل الصحي”.

ولعب ساندرو لمدة 83 دقيقة في المباراة التي فاز فيها يوفنتوس 4-1 على أودينيزي الأحد.

ولفت النادي إلى أنه “على اتصال بالسلطات الصحية لتحديد الآلية الفعالة لتنفيذ البروتوكولات المطلوبة للسماح بأنشطة التدريب والمنافسة للفريق”.

ومن المقرر أن يلتقي بوفنتوس صاحب المركز الخامس حاليا في البطولة الإيطالية، مع ميلان المتصدر على ملعب سان سيرو الأربعاء.