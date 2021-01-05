اصابة رئيسة بلدية بالكورونا..وهذه التفاصيل..

عاجل: وفاة الموسيقار اللبناني الياس الرحباني..

تعيين رئيسة مديرة عامة لشركة الخطوط التونسية

هذه حقيقة عدد الوفيات بفيروس كورونا في صفوف الاطار التربوي..

إصابة مدافع يوفنتوس ساندرو بفيروس كورونا

2021/01/05 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

أصيب اللاعب البرازيلي أليكس ساندرو، مدافع نادي يوفنتوس، بفيروس كورونا، بحسب ما أكد بطل ايطاليا يوم الاثنين.

وقال النادي إنه “بعد ظهور بعض الأعراض الخفيفة”، جاءت فحوصات اللاعب البالغ من العمر 29 عاما إيجابية بكوفيد-19.

وأشار إلى أنه “تم وضع اللاعب في العزل الصحي”.

ولعب ساندرو لمدة 83 دقيقة في المباراة التي فاز فيها يوفنتوس 4-1 على أودينيزي الأحد.

ولفت النادي إلى أنه “على اتصال بالسلطات الصحية لتحديد الآلية الفعالة لتنفيذ البروتوكولات المطلوبة للسماح بأنشطة التدريب والمنافسة للفريق”.

ومن المقرر أن يلتقي بوفنتوس صاحب المركز الخامس حاليا في البطولة الإيطالية، مع ميلان المتصدر على ملعب سان سيرو الأربعاء.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn