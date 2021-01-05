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تفاصيل الاشتباه في إصابة امرأة وابنها قادمين من بريطانيا بالسلالة الجديدة لكورونا

2021/01/05 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أكد المدير الجهوي للصحة بالمنستير حمودة الببّة، اليوم الثلاثاء 4 جانفي 2021 أن امرأة أصيل مدينة قصر هلال قادمة من بريطانيا رفقة ابنها البالغ من العمر 12 سنة يخضعان للعزل الصحي بمنزلهما وتحت مراقبة الوحدات الأمنية، بعد ثبوت إصابتها بفيروس كورونا.

وأضاف الببّة في تصريح لاذاعة شمس أف أم أن المصابة استظهرت عند قدومها من بريطانيا بنتيجة تحاليل مخبرية للتقصي حول كورونا سلبية، لكن بعد أن تم إخضاعها و ابنها للتحاليل بعد 3 أيام من قدومها تبين وأنهما مصابين بالفيروس.

وأشار الببّة إلى أنه تم إرسال عينة من التحاليل المخبرية إلى أحد المخابر للتأكد ما إن كان الفيروس الذي تحمله المرأة ولانها من السلالة الجديدة المنتشرة في بريطانيا أو فيروسا عاديا.

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