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عدد وفيات كورونا يشارف على ال5 آلاف حالة وتسجيل 2265 إصابة جديدة

2021/01/05 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أعلنت وزارة الصحة، في بلاغ لها مساء اليوم الثلاثاء، أنه تم بتاريخ 4 جانفي 2021 وإلى غاية الساعة 11.00 مساء، تسجيل 72 حالة وفاة جراء فيروس كوفيد ـ19، ليرتفع بذلك العدد الجملي للوفيات إلى 4934 وفاة.
كما تم بنفس التاريخ تسجيل 2265 إصابة جديدة بفيروس كورونا إثر إجراء 7499 تحليلا مخبريا. وبلغ عدد المتعافين 110 آلاف و324 شخصا من بين 147 ألفا و61 شخصا حاملا للفيروس.
وأضافت وزارة الصحة في بلاغها، أنه يتم حاليا التكفل ب1616 مصابا بفيروس كورونا المستجد، بالمستشفيات في القطاعين الخاص والعام، مشيرة إلى أن 350 مصابا يقيمون حاليا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين، في حين يخضع 112 مصابا إلى التنفس الاصطناعي في القطاعين العام والخاص كذلك.

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