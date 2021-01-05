صفاقس- كوفيد 19: نقابات التعليم تقرر تعليق الدروس بجميع المؤسسات التربوية بالجهة بقية أيام الأسبوع

أقر الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، والفرعان الجامعيان للتعليم الثانوي والتعليم الأساسي، في بيان أصدروه مساء اليوم الثلاثاء، تعليق الدروس بجميع المدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد في الجهة بقية أيام الأسبوع الجاري، على أن تستأنف يوم الاثنين القادم 11 جانفي.

ودعت هذه الأطراف النقابية المربين والتلاميذ إلى “الالتزام بالحجر الصحي الاختياري مساهمة منهم جميعا في كسر حلقات تفشي العدوى”، مؤكدة في ذات الوقت أنها “تطمئن التلاميذ وعائلاتهم أن الهياكل النقابية المركزية لجميع أسلاك التربية ستسعى جاهدة من خلال التفاوض مع وزارة التربية إلى إيجاد الآليات الضرورية للتعويض عن التعلمات المهدورة ودعم جانب التكوين”.

وأفادت ذات الأطراف أنها وجدت نفسها مضطرة لإقرار وقف الدروس “من باب المسؤولية الأخلاقية والتربوية” تجاه المربين والتلاميذ و”إزاء صمت وزارة التربية وعدم تعاملها إيجابيا” مع مقترح الطرف النقابي وتوصية اللجنة الجهوية الموسعة لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بصفاقس الداعي إلى تعليق الدروس بجهة صفاقس، بحسب نص البيان.

يذكر أن وزير التربية، فتحي السلاوتي، قال في وقت سابق خلال ندوة صحفية إن اللجنة الوطنية لمكافحة كوفيد ـ19 أكدت بعد اجتماعها اليوم أنه لا ضرورة لإغلاق المؤسسات التربوية أو تأجيل العودة المدرسية في أي جهة من الجهات خلال هذه الفترة. وأضاف قائلا: “لا يحق اليوم لأي طرف كان أن يتخذ قرارا أحادي الجانب بغلق المؤسسات التربوية أو بتأجيل العودة المدرسية، وهذا الأمر غير معقول وسيدخل البلاد في موجة كبيرة من الفوضى”.