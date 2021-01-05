منوبة :تحرير 440 مخالفة خلال يومين منها 261 مخالفة من اجل عدم ارتداء الكمامات

اسفرت حملات امنية مكثفة بمختلف معتمديات ولاية منوبة نفذتها مختلف الاسلاك الامنية ،يومي الاحد والاثنين في إطار مراقبة تطبيق البروتوكول الصحي للتوقي من انتشار فيروس كورونا، عن تحرير 440 مخالفة منها 261 مخالفة من اجل عدم ارتداء الكمامات الواقية ، وفق تاكيد والي منوبة محمد شيخ روحه لمكتب وات بمنوبة.

وتم ،تحرير57 مخالفة من أجل عدم احترام قرار منع التنقل بين الولايات و94 مخالفة لعدم احترام قانون حظر الجولان ليلا ، اضافة الى 28 مخالفة من اجل عدم احترام البوتوكول الصحي مع تحرير خطايا مالية ومحاضر في الغرض فضلا عن تنابيه كتابية.

وقامت اجهزة الامن والحرس والشرطة والحرس البلديين بحجز طاولات وكراسي ، وتم اقتراح 14 قرار غلق محلات مفتوحة للعموم من بينها 11 مقهى وقاعات شاي ومشارب لم يحترم اصحابها شروط تعاطي النشاط حسب الإجراءات الاستثنائية المتعلقة بمجابهة انتشار الكورونا.

وتاتي الحملة تطبيقا للاجراءات الحكومية الصارمة في الغرض ، وتنفيذا لقرارات اللّجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة المتعلقة بإجراءات التوقي من انتشار فيروس كورنا المستجد وفرض حظر الجولان.

يذكر ان ولاية منوبة سجلت خلال الموجة الثانية لفيروس كورونا اي منذ نهاية جوان المنقضي ،غلق 32 مقهى من اجل الاخلال بتراتيب البروتوكول الصحي ومخالفة قانون حظر الجولان.