تأجيل اضراب الاطباء وأطباء الاسنان والصيادلة الاستشفائيين الجامعيين إلى 27 جانفي 2021

قررت نقابة الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة الاستشفائيين، مساء اليوم الأربعاء، تأجيل الإضراب القطاعي المزمع تنفيذه، غدا الخميس، إلى غاية يوم 27 جانفي الجاري في حال لم يلتزم الطرف الحكومي بنشر النصوص الترتيبية للاتفاقية القطاعية المبرمة يوم 6 أكتوبر 2020 بالرائد الرسمي، وفق ما أفادت به الكاتبة العامة للنقابة، أحلام بالحاج.

وأوضحت، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أنه تم خلال جلسة تفاوضية انعقدت، مساء اليوم، بين النقابة وبحضور وزير الصحة، فوزي مهدي والامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي طاهري، أن قرار تأجيل الإضراب جاء على إثر التوصل إلى اتفاق يقضي بالاعتراف بالدور الجامعي للاستشفائيين الجامعيين.

ويتضمن الاتفاق التنصيص على إصدار الأوامر المتعلقة بتنظير أطباء الأسنان والصيادلة الإستشفائيين الجامعيين بالأطباء الإستشفائيين الجامعيين والأمر المتعلق بمنحة العودة الجامعية وإحداث منحة التدريس إلى جانب الرفع في منحة التأطير.

وأكدت أنه تم التعهد ، خلال الجلسة بتفعيل الاتفاقية ونشر الاوامر المتعلقة بها بالرائد الرسمي قبل يوم 27 جانفي 2021 لافتة إلى أن وزير المالية والاقتصاد ودعم الاستثمار على الكعلي تولى اليوم وبالتوازي مع هذه الجلسة، التوقيع على الاتفاقية القطاعية المبرمة يوم 6 أكتوبر الماضي.

وتنص ذات الاتفاقية على مراجعة النظام الأساسي لقطاع الاستشفائيين الجامعيين وإحداث منحة التدريس والترفيع في منحة التكوين والبحث العلمي وسحب منحة العودة الجامعية على الاستشفائيين الجامعيين وتنظير الأطباء الاستشفائيين الجامعيين في الصيدلة وطب الأسنان مع نظراءهم الاستشفائيين الجامعيين.

وذكرت بالحاج في تصريح لـ(وات) صباح اليوم، أن الاتفاقية القطاعية تنص أيضا على مواصلة عمل اللجنة التشاركية ثلاثية الأطراف التي تعمل على صياغة مشروع الإشراف المزدوج بين وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والأطباء وأطباء الاسنان والصيادلة الاستشفائيين الجامعيين.

وأضافت أنه تم الاتفاق على عقد جلسة عمل جديدة يوم 20 جانفي الجاري تضم ممثلي وزارة الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي وممثلي النقابة للنظر في القانون الأساسي حتي يضمن الإعتراف الكامل بالاستشفائيين الجامعيين والنشاط الجامعي من تدريس وبحث علمي.