تطاوين: تسجيل حالتي وفاة و22 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة الماضية

سجلت الإدارة الجهوية للصحة بولاية تطاوين، اليوم الاربعاء، حالتي وفاة (واحدة في تطاوين الجنوبية والأخرى في الصمار) ناجمتين عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وبذلك، ارتفع العدد الجملي لضحايا هذا الوباء منذ تفشيه في ولاية تطاوين، إلى 110 حالة وفاة، تتوزع الى 46 في تطاوين الشمالية و25 في غمراسن و23 في تطاوين الجنوبية و6 في بني مهيرة و3 في كل من البئر الأحمر والصمار وحالتين في كل من ذهيبة ورمادة.

أما عدد الإصابات الجديدة بالوباء، فقد بلغ وفق ما أفاد به المدير الجهوي للصحة، طه المقدميني، مراسل “وات” في الجهة، خلال ال24 ساعة الماضية، 22 حالة، تتوزع الى 8 حالات في كل من تطاوين الجنوبية وتطاوين الشمالية وثلاث حالات في رمادة وحالتين في غمراسن وحالة في البئر الاحمر، ليرتفع العدد الجملي للإصابات منذ شهر مارس الماضي إلى 1630 حالة، 28 فقط منها وافدة من الخارج.

أما الملزمون بالحجر الصحي الذاتي في منازلهم، فيبلغ عددهم 269 مصابا، فيما يقيم 7 مصابين بقسم كوفيدـ19 في المستشفى الجهوي بتطاوين، ومصابين اثنين في قسم كوفيدـ19 بالمستشفى المحلي بغمراسن، ولاول مرة يقيم مصاب بفيروس كورونا بقسم كوفيدـ19 بالمستشفى المحلي برمادة، وذلك للعلاج والمراقبة الطبية.

وقد ارتفع عدد حالات الشفاء الى 1240 حالة.

وقال المدير الجهوي للصحة إن إدارته تدرس تنظيم حملة للتقصي يوم الجمعة القادم، يوم السوق الأسبوعية في مدينة غمراسن، تعزيزا لبقية الحملات الجارية في المراكز الصحية في كل معتمدية.