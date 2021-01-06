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حجز 220 ألف دولار أمريكي يشتبه في كونها مزيفة بمطار تونس قرطاج الدولي

2021/01/06 أخبار, المصدر مع وات, حوادث و قضايا

تمكنت مصالح الديوانة بمطار تونس قرطاج الدولي ، اليوم الأربعاء، من الكشف عن عملية تهريب 220 ألف دولار أمريكي يشتبه في كونها مزيفة مخفية بإحكام داخل حقيبة مسافر تونسي عند وصوله إلى مطار تونس قرطاج الدولي .

وأفادت الإدارة العامة للديوانة، في بلاغ أصدرته، أن هذه العملية تندرج في إطار التصدي لجرائم تبييض وتهريب الأموال العابرة للحدود، حيث تفطن أعوان الديوانة إثر إخضاع أمتعة المسافر المذكور إلى مخبئ مهيئ محدث في باطن الحقيبة، تم بداخله لف المبلغ المذكور من العملة الأجنبية.

وأكدت تحرير محضر في الغرض، واستشارة النيابة العمومية، وإحالة الملف إلى المصالح الأمنية المختصة لمواصلة التحريات.

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