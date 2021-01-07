بطولة اسبانيا: ميسي يتألق في فوز رائع لبرشلونة في بيلباو

قدم ليونيل ميسي أداء مذهلا في فوز برشلونة 3-2 على مضيفه أتليتيك بيلباو والتقدم للمركز الثالث في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الأربعاء.

وبدأ أتليتيك المباراة الأولى للمدرب الجديد مارسيلينيو بأفضل طريقة ممكنة عندما استلم المهاجم إيناكي وليامز تمريرة منخفضة وانطلق نحو المرمى مراوغا أحد اللاعبين ليهز الشباك بعد ثلاث دقائق.

لكن برشلونة رد سريعا بهدف مذهل إذ مرر ميسي كرة رائعة لزميله فرينكي دي يونغ الذي حول تمريرة مباشرة إلى بيدري البالغ عمره 18 عاما ليدرك التعادل.

وتعاون ميسي وبيدري ليمنحا برشلونة التقدم حيث استلم اللاعب الشاب تمريرة من ميسي قبل أن يعيدها بكعب القدم للاعب الأرجنتيني الذي سددها منخفضة في المرمى في الدقيقة 38.

وأضاف ميسي هدفا آخر في الدقيقة 62 وأهدر عدة فرص لإكمال الثلاثية قبل أن يقلص إيكر مونياين الفارق لصاحب الأرض في آخر دقيقة.

وصمد برشلونة ليحقق انتصاره الأول في أربع زيارات إلى بيلياو بعدما فشل في هز الشباك في آخر ثلاث مباريات في سان ماميس.

وقفز فريق المدرب رونالد كومان فوق ريال سوسيداد إلى المركز الثالث برصيد 31 نقطة متأخرا بسبع نقاط عن أتليتيكو مدريد المتصدر والذي يملك مباراتين مؤجلتين.

وقال بيدري “عندما تهتز شباكك مبكرا فمن الطبيعي أن تفقد التركيز لكننا أظهرنا ثقة كبيرة للتأكد من عدم حدوث ذلك.

“كنا نعلم أنها مباراة مهمة وهكذا دخلناها وكنا نعلم أن أتليتيك سيعتمد على سرعة إيناكي لكننا تجاوزنا ذلك وحصلنا على ثلاث نقاط مهمة جدا”.

وقال وليامز مهاجم أتليتيك إن فريقه لعب بشكل جيد لكنه كان بلا حول ولا قوة لإيقاف برشلونة عندما يتألق ميسي.

وأضاف “قدمنا أداء جيدا في الشوط الأول وظهرنا بالشكل الذي تمنيناه لكننا كنا في مواجهة أفضل لاعب في العالم والذي رجح كفة برشلونة”.

وتابع “أهداف (برشلونة) كانت رائعة ولا يمكن الدفاع أمام لاعبين يلعبون بهذه الكفاءة”.