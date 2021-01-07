الرابطة 1 : تعيين حكام مقابلات الجولة السابعة

في ما يلي تعيين حكام مقابلات الجولة السابعة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم المقررة نهاية الاسبوع الجاري:

–الجمعة 8 جانفي

في سليمان – س 14

مستقبل سليمان – الملعب التونسي مختار دبوس

–السبت 9 جانفي

في المتلوي – س 14

نجم المتلوي – الاولمبي الباجي هيثم قيراط

في بنزرت – س 14

النادي البنزرتي – النادي الافريقي وليد الجريدي

في حمام سوسة – س 14

النجم الساحلي – اتحاد تطاوين محمد الفني

–الاحد 10 جانفي

في المنستير – س 14

الاتحاد المنستيري – شبيبة القيروان اسامة بن اسحاق

في بن قردان – س 14

اتحاد بن قردان – النادي الصفاقسي نعيم حسني

في رادس – س 14

الترجي الرياضي – مستقبل الرجيش اسامة رزق الله

كل المقابلات تقام دون حضور الجمهور مع ضرورة احترام البروتوكول الصحي.