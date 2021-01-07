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الرابطة 1 : تعيين حكام مقابلات الجولة السابعة

2021/01/07 أخبار, المصدر مع وات, تونس, رياضة

في ما يلي تعيين حكام مقابلات الجولة السابعة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم المقررة نهاية الاسبوع الجاري:
–الجمعة 8 جانفي
في سليمان – س 14
مستقبل سليمان – الملعب التونسي مختار دبوس
–السبت 9 جانفي
في المتلوي – س 14
نجم المتلوي – الاولمبي الباجي هيثم قيراط
في بنزرت – س 14
النادي البنزرتي – النادي الافريقي وليد الجريدي
في حمام سوسة – س 14
النجم الساحلي – اتحاد تطاوين محمد الفني
–الاحد 10 جانفي
في المنستير – س 14
الاتحاد المنستيري – شبيبة القيروان اسامة بن اسحاق
في بن قردان – س 14
اتحاد بن قردان – النادي الصفاقسي نعيم حسني
في رادس – س 14
الترجي الرياضي – مستقبل الرجيش اسامة رزق الله
كل المقابلات تقام دون حضور الجمهور مع ضرورة احترام البروتوكول الصحي.

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