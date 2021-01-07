ترامب يتعهد “بانتقال منتظم” للسلطة رغم استمراره في الزعم بحصول تزوير انتخابي

في ختام يوم قد يكون كارثيا لمستقبله السياسي، تعهد ترامب بمغادرة البيت الأبيض في نهاية ولايته وبتنفيذ “انتقال منتظم” للسلطة في 20 كانون الثاني/يناير الجاري الذي سيشهد تنصيب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة. وكان الكونغرس قد صادق صباح الخميس على نتيجة الانتخابات التي أفضت لفوز جو بايدن بأصوات 306 من أعضاء الهيئة الانتخابية مقابل 232 لدونالد ترامب.

تعهد دونالد ترامب الخميس بـ”انتقال منتظم” للسلطة في 20 كانون الثاني/يناير وذلك في إقرار واضح بهزيمته في الانتخابات، غداة العنف الذي رافق اقتحام أنصاره مبنى الكابيتول زارعين الفوضى والذعر ومثيرين صدمة في أمريكا والعالم.

وجاء ذلك بعد دقائق على مصادقة الكونغرس على انتخاب جو بايدن رئيسا، في آخر مرحلة قبل تنصيبه رسميا، في عملية كان يفترض أن تكون شكلية، لكن الصور التي لم يكن بإمكان أحد أن يتخيلها والتي التقطت من داخل مبنى الكابيتول العريق الذي يضم الكونغرس الأمريكي في واشنطن، ستدخلها التاريخ.

وفي ختام يوم قد يكون كارثيا لمستقبله السياسي، تعهد ترامب بمغادرة البيت الأبيض في نهاية ولايته، غير أنه استمر بالرغم من ذلك في مزاعمه بحصول تزوير انتخابي.

وكتب في بيان “حتى لو كنت أعارض تماما نتيجة الانتخابات، والوقائع تدعمني، سيكون هناك انتقال منتظم في 20 كانون الثاني/جانفي”. وأضاف “إنها نهاية واحدة من أفضل أولى الولايات في تاريخ الرئاسة، لكنها مجرد بداية معركتنا من أجل أن نعيد لأمريكا عظمتها”.

وأعلن نائب الرئيس الجمهوري مايك بنس في منتصف الليل بالتوقيت الأمريكي وبعد رد اعتراضات عدد من النواب الجمهوريين، المصادقة على فوز بايدن، مؤكدا أن نتيجة تصويت الهيئة الناخبة صب لصالح هذا الأخير، بأصوات 306 من كبار الناخبين مقابل 232 لدونالد ترامب.

ا.ف.ب