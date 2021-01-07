معاينة فضاءات البرلمان وظروف العمل فيه من قبل مديرة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة ومدير معهد باستور

أدت مديرة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة والناطق الرسمي باسم وزارة الصحة نصاف بن علية، ومدير معهد باستور الهاشمي الوزير، اليوم الخميس، زيارة الى مجلس نواب الشعب بباردو، تبعا لقرار مكتب المجلس أمس الاربعاء، المتعلّق بالاستنارة برأي اللجنة العلميّة القارّة لمتابعة انتشار فيروس كورونا، حول تطوّرات هذا الوباء في تونس، والاجراءات الواجب اتباعها في هذا الصدد.

وعاين المسؤولان، رفقة النائب الثاني لرئيس المجلس طارق الفتيتي وعدد من إطارات البرلمان، قاعات الجلسات العامة ومختلف فضاءات المؤسسة التشريعية للوقوف عن كثب على ظروف العمل فيها، على أن يتولى ممثلو وزارة الصحة إعداد تقرير يشخّص الوضع، ويعتمد في الاجتماع القادم لمكتب المجلس، وفق بلاغ صادر عن البرلمان.

يشار الى أن مكتب المجلس، تداول خلال اجتماعه أمس الاربعاء، في مسألة تفعيل العمل بالإجراءات الاستثنائية بالبرلمان، وقرّر الاستنارة برأي اللجنة العلميّة القارّة لمتابعة انتشار فيروس كورونا.