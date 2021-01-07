المنستير: 5 وفيات و131 إصابة جديدة بكورونا

أفاد المدير الجهوي للصحة بالمنستير، حمودة الببة، “وات”، بأنّه تم حسب آخر حصيلة محيّنة الثلاثاء 5 جانفي الجاري على الساعة الثامنة مساء، تسجيل 5 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و131 إصابة جديدة، و63 حالة تعاف جديدة، ليتطور المجموع إلى 197 وفاة، و8455 إصابة، و6151 حالة شفاء.

وتوزعت الإصابات الجديدة حسب المعتمديات إلى 31 إصابة بالمنستير، و24 إصابة بطبلبة، و17 إصابة بالبقالطة، و16 إصابة ببنبلة، و13 إصابة بجمال، و10 إصابات بقصر هلال، و6 إصابات بصيادة لمطة بوحجر، و5 إصابات بالمكنين، و3 إصابات بالساحلين، وإصابتين بقصيبة المديوني، وإصابة واحدة ببني حسان، و3 إصابات غير محدد مصدرها.

وتعد الجهة إلى غاية 5 جانفي الجاري 2107 حالة مازالت حاملة لفيروس كورونا المستجد، و5058 شخصا في الحجر الصحي الذاتي أو تحت المتابعة الصحية، في حين بلغ جملة الذين أنهوا قضاء فترة الحجر الصحي الذاتي أو الاجباري أو المتابعة الصحية 39 ألفا و167 شخصا.