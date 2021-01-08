كأس إنجلترا : مباراة ليفربول واستون فيلا مهددة بالتأجيل

باتت المباراة، التي ستجمع اليوم الجمعة بين ليفربول واستون فيلا في إطار كأس الاتحاد الإنجليزي، مهددة بالتأجيل بعد أن

اضطر الأخير الى اغلاق مقر تدريباته الخميس بسبب وجود حالات ايجابية عدة بفيروس كورونا المستجد في صفوف لاعبيه وجهازه التقني.

وقال فيلا، في بيان، إن “عددا كبيرا من لاعبي الفريق الأول ومن الجهاز الفني جاءت نتيجتهم إيجابية بعد أن خضعوا لفحص روتيني الاثنين ودخلوا مباشرة الحجر الصحي”.

وأضاف “ثم أجريت فحوصات جديدة مباشرة وأسفرت عن المزيد من الحالات الايجابية”. وتابع “لقد تم إلغاء الحصة التدريبية الخميس استعدادا للمباراة ضد ليفربول في كأس الاتحاد”، مضيفا أن “المحادثات جارية بين ممثلي الجهاز الطبي في النادي والرابطة والبطولة الانجليزية”.

وقال الاتحاد الانجليزي في بيان في وقت لاحق من الخميس إنه “يعمل مع استون فيلا سويا لمحاولة ضمان إقامة المباراة بين النادي وليفربول في الدور الثالث من كأس انجلترا في موعدها المحدد في فيلا بارك مساء (الجمعة)”.

وألغيت ثلاث مباريات في الدوري الانجليزي في الأيام الأخيرة بسبب حالات كثيرة في صفوف ناديي مانشستر سيتي وفولهام، في حين تأجلت مباراة ساوثمبتون وشروسبيري تاون في مسابقة الكأس غدا السبت لوجود إصابات عدة في صفوف الأخير.

وأعلنت رابطة البطولة الثلاثاء عن تسجيل 40 إصابة بفيروس كورونا المستجد في صفوف اللاعبين وأفراد من طواقم الأندية خلال الأسبوع المنصرم.