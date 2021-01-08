قابس: تسجيل حالتي وفاة و184 اصابة محلية جديدة بفيروس “كورونا”

أفاد منسق خلية اليقظة الصحية بالادارة الجهوية للصحة بقابس حسين جبران (وات) انه تم خلال ال24 ساعة الماضية تسجيل حالتي (02) وفاة جديدتين بفيروس “كورونا” بمارث وأن العدد الجملي لحالات الوفاة بهذا الفيروس قد بلغ 167 حالة.

وبين جبران انه تم اجراء 378 تحليلا على عينات أخذت من أشخاص مشتبه في اصابتهم بفيروس “كورونا” وأن 184 عينة جاءت نتيجة تحليلها ايجابية وأثبتت اصابة أصحابها بالفيروس، واشار الى ان هذه الاصابات تتوزع الى 72 اصابة بمارث، و41 اصابة بقابس المدينة، و35 اصابة بقابس الجنوبية، و22 اصابة بغنوش، و06 اصابات بقابس الغربية، و03 اصابات بالحامة، واصابتين (02) بكل من المطوية ووذرف، واصابة واحدة (01) بمطماطة الجديدة.

وأوضح ان العدد الجملي للاصابات بلغ في ولاية قابس 6024 اصابة، واشار الى أن 4838 من بين المصابين بهذا الفيروس تجاوزوا مرحلة نقل العدوى وأصبحوا غير حاملين لأعراض سريرية، واشار الى انه توجد في ولاية قابس 1184 حالة نشطة للفيروس وناقلة للعدوى من بينها 320 حالة بقابس الجنوبية و251 حالة بقابس المدينة و239 حالة بمارث.