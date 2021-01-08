صفاقس: تأجيل امتحانات السداسي الأول في المدرسة العليا للتجارة

أمام رفض طلبة المدرسة العليا للتجارة بصفاقس الالتحاق بالمؤسسة لاجتياز امتحانات السداسي الأول للسنة الجامعية الحالية 2021/2020 والتي كان يفترض ان تنطلق خلال الأسبوع الجاري، على خلفية انتشار وباء “كورونا”، قررت إدارة الكلية أمس الخميس تأجيل هذه الامتحانات إلى يوم 15 جانفي الجاري.

ودعت المؤسسة الطلبة إلى اتباع روزنامة محينة للامتحانات أدرجتها على موقع “واب” المدرس، علما وأن هذه الروزنامة تمتد إلى بداية فيفري القادم.

وكانت المدرسة العليا للتجارة عرفت إصابات بفيروس “كورونا” في صفوف عدد من الطلبة وأصدرت الإدارة بلاغا دعت فيه الطلبة الحاملين للفيروس خلال فترة إجراء الامتحانات إلى الالتزام بالحجر الصحي وإعلام الإدارة بوضعيتهم من خلال تعمير “وثيقة داخلية للإعلام بخصوص عدوى بفيروس كوفيد 19” مع الاستظهار بشهادة طبية تثبت إصابتهم عن طريق البريد الالكتروني.

ونبهت المدرسة كل طالب يتعمد إخفاء إصابته بعد تاكدها من خلال تحليل إيجابي بأن “يقع حرمانه من الدورة الرئيسية ويعرض نفسه للتبعات القانونية” وفق نص البلاغ.