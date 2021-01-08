نشرة منتصف النهار حول تطور الوضع الوبائي لفيروس “كورونا” بعدد من ولايات الجمهورية

* ولاية المنستير

سجلت ولاية المنستير 3 وفيات جديدة بفيروس “كورونا” المستجد و223 إصابة جديدة، ليتطور المجموع إلى 200 حالة وفاة و8678 إصابة، وشهدت الجهة تعافي 85 حالة جديدة من فيروس “كورونا” المستجد، ليرتفع مجموع حالات الشفاء إلى 6236 حالة شفاء

وتوزعت الاصابات الجديدة إلى 60 إصابة بالمنستير، و57 إصابة بصيادة لمطة بوحجر، و32 إصابة بقصر هلال، و27 إصابة بطبلبة، و12 إصابة بالمكنين، و10 إصابات بجمال، و6 إصابات ببنبلبة، و5 إصابات بقصيبة المديوني، و5 إصابات بالساحلين، وإصابتين ببني حسان، و7 إصابات غير محدد مكانها.

* ولاية مدنين

اسفرت نتائج التحاليل عن الكشف عن 84 اصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد خلال ال24 ساعة الماضية بولاية مدنين منها 3 حالات وافدة من ليبيا و81 اصابة محلية بما يرتفع العدد الجملي للاصابات الى 4243 اصابة

وتم تسجيل 87 حالة شفاء جديدة ليتطور عدد حالات الشفاء الى 3317 حالة شفاء، فيما تم تسجيل حالتي وفاة ارتفع بها اجمالي الوفايات الناجمة عن الفيروس الى 173 حالة

وتركزت اغلب الاصابات بجزيرة جربة بعدد 47 اصابة منها 26 اصابة بحومة السوق و20 اصابة بميدون في عدد يسجل لاول مرة، واصابة واحدة باجيم لتتوزع بقية الاصابات بين 17 اصابة بجرجيس و11 اصابة ببن قردان و3 اصابات بكل من معتمدية مدنين الشمالية والجنوبية.

وتوزعت حالات الشفاء بين 24 حالة شفاء بجرجيس و20 حالة ببن قردان و13 حالة شفاء بمدنين الشمالية و12 حالة شفاء بحومة السوق و10 حالات بمدنين الجنوبية و3 حالات بميدون وحالتي شفاء بكل من اجيم وبني خداش وحالة شفاء بسيدي مخلوف.

* ولاية قابس

سجلت ولاية قابس خلال ال24 ساعة الماضية حالتي وفاة جديدتين بفيروس “كورونا” بمارث وبلغ العدد الجملي لحالات الوفاة بالفيروس 167 حالة.

وبلغ عدد الاصابات الجديدة بالجهة 184 اصابة تتوزع الى 72 اصابة بمارث، و41 اصابة بقابس المدينة، و35 اصابة بقابس الجنوبية، و22 اصابة بغنوش، و06 اصابات بقابس الغربية، و03 اصابات بالحامة، واصابتين (02) بكل من المطوية ووذرف، واصابة واحدة (01) بمطماطة الجديدة، ووصل العدد الجملي للاصابات الى 6024 حالة

وتجاوز 4838 من بين المصابين بالفيروس مرحلة نقل العدوى وأصبحوا غير حاملين لأعراض سريرية، وتوجد في الولاية 1184 حالة نشطة للفيروس وناقلة للعدوى من بينها 320 حالة بقابس الجنوبية و251 حالة بقابس المدينة و239 حالة بمارث.

* ولاية اريانة

اسفرت حملة للتقصي عن فيروس “كورونا” المستجد باعتماد الاختبارات السريعة التي انتظمت امس الخميس بمعتمدية سكرة، عن تسجيل 76 اصابة جديدة مؤكدة بالفيروس من جملة 419 اختبارا سريعا ليرتفع بذلك اجمالي عدد الاصابات بالفيروس بالجهة الى 5909 اصابات (93 مستوردة و5816 محلية) مع استقرار عدد الوفايات في حدود 207 حالات وفاة

وتوزعت الاصابات بين الاناث ب3193 اصابة، والذكور ب2716 اصابة، في حين عاود عدد حالات الايواء بالمستشفيات الارتفاع بنحو 18 حالة بالتوازي مع تسجيل حالات شفاء جديدة بلغت الى حد الان 4879 حالة.

* ولاية باجة

توفيت امس الخميس فتاة تبلغ 19 عاما من العمر، من معتمدية تستور التابعة لولاية باجة، جراء اصابتها بفيروس “كورونا” المستجد، وهو ما يرفع عدد ضحايا الفيروس الى 94 شخصا.

كما اثبتت التحاليل الفيروسية اصابة 31 شخصا بالفيروس يتوزعون على باجة الشمالية والجنوبية (14 حالة)، ومجاز الباب (8 حالات )، وتستور( 4 حالات )، وتبرسق(4 حالات)، وعمدون(حالة واحدة)، ليصل العدد الجملي للاصابات منذ بداية الجائحة الى 3187 حالة.

وانخفضت نسبة التعافي من الفيروس امس الى 86,16 بالمائة بوصول عدد المتعافين الى 2746 شخصا.

* ولاية القصرين

رصدت المصالح الصحية بولاية القصرين، 21 اصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، ليرتفع بذلك عدد الإصابات بالجهة منذ بدء الجائحة الى 4168 إصابة مقابل تسجيل 3397 حالة شفاء، كما تم تسجيل حالة وفاة، مما يرفع من عدد حالات الوفاة بالولاية إلى 181 حالة وفاة

* ولاية سليانة

سجّلت ولاية سليانة، حالتي وفاة و57 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 2149 إصابة، والوفيات إلى 96 حالة،

وقدر عدد الحالات النشيطة الخاضعة للحجر الصحي الإجباري، حاليا ب481 حالة، وعدد الإصابات في صفوف مهنيي الصحة ب207 إصابات.

* ولاية تطاوين

تم بولاية تطاوين تسجيل 28 إصابة بفيروس “كورونا” تتوزع إلى 17 اصابة في تطاوين الشمالية، و5 اصابات في تطاوين الجنوبية، و3 اصابات في رمادة، وإصابتين في غمراسن، وإصابة واحدة في الصمار، ليرتفع عدد المصابين منذ تفشي الجائحة إلى 1658 إصابة منها 1630 محلية

واستقر عدد الوفيات في حدود 110 حالات اجمالا، 46 منها في تطاوين الشمالية، و25 حالة وفاة في غمراسن، و23 حالة وفاة في تطاوين الجنوبية، و06 وفيات في بني مهيرة و03 وفيات في البئر الاحمر و03 وفيات في الصمار وحالتي وفاة في كل من ذهيبة ورمادة.