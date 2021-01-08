دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020) ستكون “آمنة وسالمة” رغم حالة الطوارىء

أكد منظمو دورة الألعاب الأولمبية المقررة في طوكيو الصيف المقبل أن الألعاب المؤجلة بسبب فيروس كورونا ستقام في موعدها، على الرغم من إعلان اليابان حالة الطوارئ قبل أقل من 200 يوم من حفل افتتاح الحدث الرياضي الكبير.

وأعلن رئيس الوزراء يوشيهيدي سوغا الخميس عن هذا الإجراء الذي يستمر شهرا ويغطي منطقة طوكيو الكبرى اعتبارا من الجمعة، حيث تواجه البلاد ارتفاعا في عدد الإصابات.

وكان منظمو طوكيو 2020 اعلنوا أن تأجيلا آخر للألعاب التي من المقرر أن تنطلق في 23 جويلية المقبل غير وارد.

وأكد سوغا أن اليابان مصممة على إقامة “ألعاب آمنة وسالمة”، معربا عن ثقته بأن عقلية السكان ستتغير عندما تبدأ عملية إجراء اللقاحات المقررة اعتبارا من الشهر المقبل.

لكن إعلان حالة الطوارىء عزز من تشاؤم الرأي العام بإمكانية إقامة الألعاب، إذ أفادت استطلاعات عدة أن غالبية الشعب الياباني يعارض إقامة الألعاب هذا العام حتى قبل ارتفاع عدد الحالات في الأيام الأخيرة.

وسجلت اليابان 2392 حالة الجمعة، أي أقل بقليل من الخميس عندما سجلت 2447.

وكان رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ قال العام الماضي إن اللجنة “ستبذل كل الجهود الممكنة” من أجل ضمان تلقيح أكبر عدد من الرياضيين والمتفرجين قبل انطلاق الألعاب. ويذكر أن ألعاب طوكيو كانت مقررة الصيف الماضي، لكنها تأجلت إلى الفترة من 23 جويلية إلى الثامن من اوت المقبلين.