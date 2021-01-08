سوسة-كوفيد 19: تسجيل 5 وفيات و191 إصابة جديدة في أعلى حصيلة يومية منذ بداية الجائحة

سجلت ولاية سوسة، أمس الخميس، أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس “كورونا” المستجد منذ بداية الجائحة، وذلك بعد أن اظهرت نتائج 503 تحاليل مخبرية انتقال العدوى الى 191 مصابا جديدا منهم 56 مصابا بمعتمدية سوسة جوهرة لوحدها.

كما سجلت الجهة أمس، وفق النشرة اليومية للإدارة الجهوية للصحة، 5 وفيات جديدة لمصابين بالفيروس التاجي، بما يرفع عدد حالات الوفاة الى 335 حالة وفاة منها 327 وفاة سجلت بعد إعادة فتح الحدود في موفى جوان 2020.

كما ارتفع إجمالي الإصابات بالجهة منذ بداية انتشار الوباء بالبلاد الى 10427 إصابة، منها 10338 إصابة تم تسجيلها بعد إعادة فتح الحدود تعافى منها 7836 بينما لا تزال 2175 إصابة في وضع نشيط.

وفي هذا السياق، وصفت رئيسة مصلحة الاعلام والبرامج الوطنية بالإدارة الجهوية للصحة بسوسة، حفصية العذاري، في تصريح لـ”وات” الوضع الوبائي بولاية سوسة بالخطير جدا، لا سيما بعد ان تجاوزت نسبة إشغال أسرة الإنعاش الموجودة بالجهة في القطاعين العام و الخاص 100 بالمائة.

ويقيم حاليا 98 مصابا بكورونا أصيلي ولاية سوسة في مستشفيات الولاية ومصحاتها الخاصة منهم 39 في حالة انعاش، الى جانب 26 مريضا من ولايات أخرى.