القبض على 03 أشخاص وحجز 30 ألف قرصا مخدر بمدنين

بناءً على توفر معلومات مفادها اعتزام مجموعة من الأشخاص تهريب كمية من الأقراص المخدرة إلى بلد مجاور، تمكنت مساء يوم 07 جانفي 2021 الفرقة الجهويّة لمكافحة المخدّرات بمدنين بالإدارة الفرعيّة لمكافحة المخدّرات بإدارة الشرطة العدليّة من ضبط شخص (38 سنة قاطن ولاية صفاقس) بمفترق النفاتية ببنقردان متن شاحنة نقل خفيف بحوزته مبلغ مالي قدره 10 آلاف دينار (كعمولة نقل شحنة أقراص مخدرة) لتتمكن في مرحلة ثانية من ضبط شخصين (24 و25 سنة) بجهة مارث من ولاية قابس متن شاحنة نقل خفيف بحوزتهما 30 ألف قرصا مخدرا كانت مخفية بإحكام داخل حمولة زيتون وحجزت مبلغا ماليا قدره 3140 دينار.

بمراجعة النيابة العموميّة بمدنين، أذنت بالإحتفاظ بهم ومواصلة الأبحاث قصد الكشف عن بقية عناصر الشبكة.