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سليانة: حملات تقصي ميدانية لفيروس “كورونا” بمعتمديتي كسرى والروحية

2021/01/08 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

انتظمت، اليوم الجمعة، بكل من معتمديتي الروحية وكسرى من ولاية سليانة، حملات تقصي ميداني حول فيروس “كورونا”، وذلك بالتنسيق بين المستشفيات المحلية وبلديتي المنطقتين.

وذكر رئيس بلدية الروحية، حسين السكراني، في تصريح لـ”وات”، أنه تم تسجيل 3 إصابات مؤكدة من جملة 140 تحليلا منجزا، داعيا كافة المتساكنين إلى الالتزام بالبروتوكول الصحي، خاصة من خلال ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي.

من جانبه، ذكر رئيس بلدية كسرى، اسكندر القائد، أن حملة التقصي، أسفرت عن تسجيل اصابتين من جملة 144 تحليلا سريعا، اي بنسبة 1،38 بالمائة.
ومن المنتظر أن يتم يوم غد السبت، تنظيم حملة تقصي واسعة بساحة الفنون بسليانة المدينة، قصد حصر الوضع الوبائي بالجهة.

يذكر أن عدد الإصابات بلغ منذ بداية الجائحة إلى غاية أول الأربعاء الفارط، 2149 اصابة

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