المهدية – كوفيد 19: وفاة 4 مصابين وتسجيل 279 إصابة جديدة

سجلت ولاية المهدية، اليوم السبت، 279 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد وهو أعلى عدد إصابات يومية منذ بداية الجائحة، إلى جانب رصد 4 وفيات حراء الوباء شملت مواطنين اثنين من سيدي علوان (56 و81 سنة) ومواطنة من قصور الساف (81 سنة) ومواطن من المهدية (38 سنة)، وفق البيان اليومي للإدارة الجهوية للصحة.

وتوزعت الإصابات الجديدة، التي أظهرتها نتائج التحاليل المخبرية المجراة على 993 عينة، إلى 181 إصابة بالدائرة الصحية بالمهدية و29 بالجم، و27 إصابة بالدائرة الصحية بسيدي علوان، مقابل 15 بقصور الساف، و9 بالشابة، و10 بالسواسي، و5 بشربان، و3 بملولش.

وتعافى، في القابل، 73 مصابا ليبلغ العدد الجملي لحالات الشفاء، منذ بداية الجائحة، 3178 حالة من أصل 4688 إصابة جملية منها 111 حالة وفاة و1399 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

يشار إلى أن عملية الاختبار السريع للفيروس التاجي دخلت يومها الرابع على التوالي وشملت عدة معتمديات منها المهدية، ورجيش، وسيدي علوان، وبومرداس، والسواسي.