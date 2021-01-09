مدنين: حملة للتقصي حول فيروس “كورونا” بجربة ميدون تكشف عن 38 إصابة جديدة

كشفت حملة للتقصي المجاني حول فيروس “كورونا” انتظمت اليوم الجمعة بجربة ميدون من ولاية مدنين عن 38 اصابة جديدة من جملة 170 عينة خضعت للتحليل السريع في اطار برنامج “عزيمة” الذي يتواصل في جانبه التحسيسي بمختلف معتمديات الولاية من اجل الحد من انتشار الوباء، وتوسيع دائرة التقصي مجانيا وبصفة موجهة لمخالطي المصابين او ممن يحملون اعراض الاصابة بالفيروس.

وتشهد حملات التقصي اينما انتظمت اقبالا واسعا من المواطنين ما يجعل مكونات المجتمع المدني تتجند لتنظيمها ولاحترام التباعد وتوزيع الكمامات حتى لا تتحول مثل هذه المناسبة الى مصدر لانتشار العدوى، وفق منسق برنامج “عزيمة” بمدنين، عبد الوهاب ماضي.

وأشار ماضي، في تصريح لـ”وات” الى ان اغلب الحملات كشفت أن نحو 15 بالمائة من العينات الخاضعة للتقصي كانت ايجابية، ما يدعو الى مزيد الانتباه والحذر واحترام كل شروط الوقاية لوضع حد لهذا الانتشار السريع لفيروس “كورونا”، خاصة في ظل محدودية الامكانيات المادية والبشرية للمؤسسات الصحية، حسب قوله.

يذكر ان معتمدية جربة ميدون تشهد في هذه الايام الاخيرة ارتفاعا في عدد الاصابات وصل الى 20 اصابة في اليوم الواحد بعد ان عرفت استقرارا كبيرا للوضع الوبائي فيها بتسجيل اصابتين او 3 واحيانا دون اصابات تذكر.

وتجدر الاشارة الى ان ولاية مدنين سجلت خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية 117 اصابة محلية جديدة بفيروس كورونا منها 51 اصابة بجزيرة