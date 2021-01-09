طوطال تونس و MG موتورز في جولة ” Road Trip” 100% كهربائية

5280 إصابة بكورونا في الوسط المدرسي

عاجل: امكانية اعتماد نظام الدراسة السداسي..ووزير التربية يكشف السيناريو المحتمل في حال تم فرض الحجر الصحي الشامل مجددا..

القبض على 03 أشخاص وحجز 30 ألف قرصا مخدر بمدنين

اعتداءات بالحجارة والمقذوفات على امنيين اثر وقفة احتجاجية نفذها عدد من جماهير النادي الافريقي

2021/01/09 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تجمهر عدد كبير من جماهير النادي الإفريقي اليوم أمام مقرّ وزارة شؤون الشباب والرياضة والادماج المهني بالحي الرياضي الوطني والمنشآت الرياضية المحيطة بها للتعبير عن مطالب في علاقة بوضعية هيئة النادي داعين الى تدخل الجهة المعنية للنظر في وضعية الهيئة الحالية للنادي ومطالبين بحلها وتنظيم جلسة عامة انتخابية استثنائية .

وافادت وزاة الداخلية في بلاغ لها ان عددا هاما من الجماهير حاول اقتحام المنشأت الرياضية المحيطة بمكان الوقفة الاحتجاجية . وبينت الوزارة انه “بمحاولة الوحدات الأمنية المتمركزة بالمكان الحيلولة دون ذلك، تولت مجموعة كبيرة من هذه الجماهير الإعتداء على الأعوان والإطارات الأمنية بالحجارة والمقذوفات، مما أسفر عن إصابة عدد منهم بإصابات متفاوتة الخطورة تم نقلهم على إثرها لتلقي العلاج”.
واضافت الوزارة ” ان الوضعية استوجبت التدخل، طبقا للتراتيب المعمول بها قانونا، للحفاظ على سلامة الوحدات الأمنية ومقر وزارة شؤون الشباب والرياضة والمنشآت الرياضية والممتلكات العامة والخاصة المتواجدة بمحيطها وانه تم التنسيق مع النيابة العمومية وإحاطتها بتفاصيل وقائع هذا الاعتداء، حيث أذنت بفتح بحث عدلي لدى وحدات إدارة الشرطة العدلية.
وفي سياق متصل دعت وزارة الداخلية جماهير كل الفرق الرياضية إلى التحلي بالروح الرياضية إبان التعبير عن مطالب تهم فرقهم وعدم اعتماد العنف في إبلاغها.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn