قفصة: حملة للتقصّي السريع حول تفشي وباء “كورونا” بمعتمديتي المتلوي وأم العرائس تكشف عن 44 إصابة جديدة

كشفت حملة للتقصي السريع حول إنتشار وباء “كورونا”، قامت بها اليوم السبت، فرق طبية وشبه طبّية بمعتمديتي المتلوي وأم العرائس من ولاية قفصة، عن 44 إصابة جديدة بهذا الفيروس، حسب ما ذكره المدير الجهوي للصحة، سالم ناصري.

وقال ذات المسؤول، في تصريح لـ(وات)، إن فرقا طبّية وشبه طبّية رصدت في إطار حملة للتقصّي السريع لفيروس “كورونا”، 27 إصابة جديدة بمعتمدية المتلوي وذلك من مجموع 150 تحليلا، أي بنسبة إيجابية للتحاليل تعادل 18 بالمائة.

وشملت هذه الحملة، ايضا، معتمدية ام العرائس، حيث قامت هذه الفرق بتحليل سريع لـ125 عيّنة كشفت عن إصابة 17 شخصا، أي بنسبة ايجابية للتحاليل بلغت 13 فاصل 6 بالمائة.

وكانت حملة التقصّي حول تفشّي وباء “كورونا” بواسطة التحاليل السريعة قد إنطلقت الاثنين الماضي بولاية قفصة، بهدف كسر حلقات العدوى عن طريق تحديد المصابين بشكل سريع بالاعتماد هذه التحاليل.

وإستهدفت التحاليل السريعة، الاشخاص المخالطين لمصابين سبق أن ثبت إلتقاطهم لعدوى فيروس “كورونا” في الايام الماضية، وكذلك للأشخاص الذين يعانون من أعراض هذا الوباء.

من جهة أخرى، وحسب آخر تحيين للوضع الوبائي لفيروس “كورونا”، أعلن عنه سالم ناصري أمس الجمعة، فإنّ 3070 شخصا من ولاية قفصة قد طالتهم عدوى فيروس “كورونا” منذ بدء إنتشاره في شهر مارس الماضي، توفّي من بينهم 165 شخصا، وتعافى 2392 .

أمّا عدد المصابين الذين لازالوا حاملين لفيروس “كورونا”، فيبلغ حاليا 513 مصابا، من بينهم 17 مصابا يقيمون بأقسام “كوفيد 19” بعدد من مستشفيات الجهة.