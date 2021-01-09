المنتخب التونسي لكرة اليد يفوز وديا على ايفري الفرنسي 27-25

فاز المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد على نادي ايفري الفرنسي 27-25 اليوم السبت بالحمامات في اللقاء الودي الثالث والاخير استعدادا لمشاركة العناصر الوطنية في بطولة العالم مصر 2021.

وكان المنتخب التونسي فاز على الفريق الفرنسي في اللقاءين الاولين 31-23 و33-24.

وسيخوض المنتخب التونسي الدور الاول للمونديال ضمن المجموعة الثانية الى جانب منتخبات بولونيا والبرازيل واسبانيا على النحو الاتي :

يوم 15 جانفي 2021

س 20 و30 دق/ تونس – بولونيا

يوم 17 جانفي 2021

س 18/ تونس البرازيل

يوم 19 جانفي 2021

س 18/ تونس – اسبانيا