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المنتخب التونسي لكرة اليد يفوز وديا على ايفري الفرنسي 27-25

2021/01/09 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

فاز المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد على نادي ايفري الفرنسي 27-25 اليوم السبت بالحمامات في اللقاء الودي الثالث والاخير استعدادا لمشاركة العناصر الوطنية في بطولة العالم مصر 2021.
وكان المنتخب التونسي فاز على الفريق الفرنسي في اللقاءين الاولين 31-23 و33-24.
وسيخوض المنتخب التونسي الدور الاول للمونديال ضمن المجموعة الثانية الى جانب منتخبات بولونيا والبرازيل واسبانيا على النحو الاتي :
يوم 15 جانفي 2021
س 20 و30 دق/ تونس – بولونيا
يوم 17 جانفي 2021
س 18/ تونس البرازيل
يوم 19 جانفي 2021
س 18/ تونس – اسبانيا

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