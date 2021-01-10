المهدية : تسجيل 65 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و4 وفيات

أظهرت نتائج التحاليل المخبرية الخاصة بـ146 عينة، صدرت الأحد، تسجيل 65 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في

ولاية المهدية.

وتوزّعت الإصابات الجديدة، بحسب الدوائر الصحية، إلى 15 بالجم و12 بالشابة ومثلها بقصور الساف إلى جانب 9 إصابات بكل من المهدية والسواسي و7 بأولاد الشامخ وإصابة واحدة بملولش.

وسجّلت الفرق الطبية المكلفة بمتابعة جائحة كورونا، أيضا، 4 وفيات بكل من معتمديات بومرداس (مواطن يبلغ من العمر85 سنة) والمهدية (74 سنة) وملولش (68 سنة) والسواسي (86 سنة).

ورصدت الجهة، في الأيام السبع الأخيرة، 849 إصابة جديدة بالفيروس التاجي و16 حالة وفاة سجّل نصفها بين الأمس واليوم.

وبلغ إجمالي الإصابات، منذ بداية الجائحة، 4753 منها 115 حالة وفاة و3257 حالة شفاء (بعد تعافي 83 مصابا اليوم الأحد) و1381 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

وارتفع عدد المقيمين بالمستشفى الجامعي الطاهر صفر، الذي تبلغ طاقة استعابه 30 مصابا فقط، إلى 44 مصابا من بينهم 10 بقسم الانعاش و25 بوحدة كوفيد و9 بقسم الاستعجالي.

يشار إلى أن السلطات الجهوية قد انطلقت، منذ الثلاثاء المنقضي، في استخدام الاختبارات السريعة للتقصي في 5 معتمديات، وذلك لفترة تمتد لأسبوعين قبل الانتقال إلى بقية المعتمديات وعددها ست.