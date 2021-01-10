الرابطة المحترفة الاولى – الجولة السابعة – الترجي التونسي يعزز موقفه في الصدارة واتحاد بنقردان يرتقي الى المركز الثاني

عزز الترجي الرياضي التونسي موقفه في الصدارة بفضل فوزه اليوم في ملعب حمادي العقربي برادس على مستقبل الرجيش في مقابلات الدفعة الاخيرة من الجولة السابعة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي جرت اليوم الاحد.

وسجل للترجي كل من فادي بن شوق (د45 زائد1 ) والمنتدب علاء المرزوقي د63

ويحتل الترجي المركز الاول ب16 نقطة من 5 انتصارات وتعادل واحد فيما لم يعرف الهزيمة

وتنقصه مباراة وحيدة .

ويتقدم ابناء المدرب معين الشعباني رمز الاستمرارية الفنية في تدريب الفريق عن ملاحقهم اتحاد بنقردان ب4 نقاط . ويبدو الترجي الرياضي التونسي في اتجاه احداث المنعرج الاول في سباق البطولة بعد ان اصبح يبتعد من ملاحقيه التقليديين بهامش نقاط مريح نسبيا.

اما مستقبل الرجيش فقد عجز عن الصمود امام بطل الموسم الماضي الترجي الرياضي الذي يفوقه خبرة وقبلت شباكه هدفين اليوم في ملعب رادس وتجمد رصيده عند 9 نقاط في المركز الثامن. وتبدو نتائجه مقبولة في الجملة خاصة وانه يخوض لاول مرة تجربة الرابطة المحترفة الاولى امام عميد كرة القدم التونسية .

وحقق الاتحاد الرياضي ببنقردان فوزا ثمينا اليوم على ملعبه وهو الفوز الاول من نوعه في تاريخ المواجهات مع ضيفه النادي الصفاقسي بهدف لصفر. وصعد فريق الاتحاد الى المركز الثاني في ترتيب بطولة الرابطة المحترفة الاولى برصيد 12 نقطة واصبح على بعد اربع نقاط عن الترجي التونسي المتصدر

وكسب فريق اتحاد بنقدردان الذي يدربه الدولي السابق حسان القابسي فوزه بفضل هدف محمد امين حمروني د10

اما النادي الصفاقسي فقد عرف اول هزيمة له في سباق البطولة محتلا المرتبة الرابعة ضمن تجمع رباعي ب10 نقاط .

واستعاد الاتحاد المنسيتري اليوم نغمة الانتصارات على الصعيد المحلي عندما سجل اول فوز له في الموسم الجديد على حساب شبيبة القيروان

واحتاج الاتحاد للاعبه جينيور مبيلي لتحقيق هدف الفوز د66 . ويحتل ابناء لسعد جردة الشابي المركز 12 بخمس نقاط من فوز وحيد وتعادلين

وخلافا لسباق تصفيات كاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم التي بلغ فيها الفريق الدور المقبل ( السادس عشر مكرر) فان الاتحاد المنستيري حامل كاس الموسم الماضي مازال لم يجد توازنه محليا وفوت في عدة مقابلات جعلته يراوح مكانه في مؤخرة الترتيب.

ومن جهتها مازالت شبيبة القيروان تبحث عن اول فوز لها في البطولة محتلة المرتبة الاخيرة برصيد نقطة واحدة من تعادل وحيد و5 هزائم .وبدت انطلاقة الشبيبة صعبة في بطولة الرابطة المحترفة الاولى بعد ان نجحت في الفوز بالبطاقة الوحيدة في دورة “الباراج” لسد الشغور الحاصل بعد تعليق نشاط فريق هلال الشابة

وتحتل شبيبة القيروان ايضا المركز الاخير على المستويين الدفاعي والهجومي حيث سجلت هدفين فقط و قبلت 12 هدفا