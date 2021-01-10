62 وفاة و1762 اصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة، في بلاغ لها مساء اليوم الأحد، أنه تم بتاريخ 9 جانفي 2021، وإلى غاية الساعة 11.00 مساء، تسجيل 62 حالة وفاة جراء فيروس كوفيد ـ19، ليرتفع بذلك العدد الجملي للوفيات إلى 5215 وفاة.

كما تم في التاريخ ذاته، تسجيل 1762 إصابة جديدة بفيروس كورونا إثر إجراء 6143 تحليل مخبري. وبلغ عدد المتعافين 117 ألفا و701 شخصا بعد تعافي 1175 مصابا، وذلك من بين 159 ألفا و276 شخصا حاملا للفيروس.

وأضافت وزارة الصحة في بلاغها، أنه يتم حاليا التكفل ب1702 مصابا بفيروس كورونا المستجد، بالمستشفيات في القطاعين الخاص والعام، مشيرة إلى أن 358 مصابا يقيمون حاليا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين، في حين يخضع 127 مصابا إلى التنفس الاصطناعي في القطاعين العام والخاص كذلك.