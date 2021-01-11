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سيد الفرجاني: “هناك محاولات لضرب صحّة نبيل القروي في السجن”

2021/01/11 أهم الأخبار, سياسة

دعا النائب عن حركة النهضة سيد الفرجاني اليوم الاثنين 11 جانفي 2021 وزير العدل محمد بوستة لـ”عدم التشفي والنيل من معنويات رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي الموقوف وضرب صحته باستعمال البرد القارس واشياء اخرى”.

وتوجه الفرجاني في تدوينة نشرها على صفحته بموقع فايسبوك بنداء قال انه بعيد عن التسييس الى “النواب المناصرين لحقوق الانسان والعدالة للمطالبة باداء زيارة رقابة للسجن ولنبيل القروي بالتنسيق مع محاميه”.

واعتبرالنائب ان “في قضية نبيل القروي مؤاخذات كثيرة جدا” وانه من غير المعقول استعمال البرد القارس واشياء اخرى لضرب معنوياته وصحته.

يذكر ان قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي كان قد اصدر يوم 24 ديسمبر المنقضي بطاقة ايداع بالسجن في حق رئيس نبيل القروي على خلفية قضية في شبهة تبييض اموال كانت قد رفعتها عليه منظمة “انا يقظ”.

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