يطعنان غريمهما اثر خلاف معه..تفاصيل القبض على نفر مورط في محاولة قتل..

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2021/01/11 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

على إثر تعهّد فرقة الشرطة العدليّة بمنطقة الأمن الوطني بسوسة المدينة بالبحث في قضيّة موضوعها “محاولة القتل” المتضرّر فيها شخص (34 سنة قاطن القلعة الكبرى ولاية سوسة) وذلك إثر تعرّضه إلى الإعتداء بالعنف الشديد بواسطة آلة حادّة من قبل شخصين إثر خلافات بينهم.

بتعميق التحرّيات تمكنت يوم 10 جانفي 2021 الفرقة المذكورة بمشاركة أعوان مركز الأمن الوطني بالقلعة الكبرى ووحدات تابعة للإدارة الفرعية للقضايا الإجراميّة بإدارة الشرطة العدليّة من تحديد مكان تواجد أحد المظنون فيهما (26 سنة قاطن الجهة) وإلقاء القبض عليه وبالتحرّي معه اعترف بما نسب إليه.

بمراجعة النيابة العموميّة، أذنت بالإحتفاظ به ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنه موضوعها “محاولة القتل” وإدراج مرافقه بالتفتيش والمساعي حثيثة لإلقاء القبض عليه.

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