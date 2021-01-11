الرابطة المحترفة الثانية – نتائج مقابلات ودية

تستعد فرق الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم لانطلاق الموسم الجديد يوم 23-24 جانفي الجاري . واجرت عدة اندية امس مقابلات ودية تحضيرية .

وفي ما يلي النتائج

اولمبيك سيدي بوزيد – سكك الحديد الصفاقسي 0-0

امل جربة – الترجي الجرجيسي 2-1

الملعب القابسي – واحة شنني 2-0

مستقبل قابس – شبيبة وذرف 1-0

كوكب منزل نور – الملعب الصفاقسي 2-1