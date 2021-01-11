تستعد فرق الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم لانطلاق الموسم الجديد يوم 23-24 جانفي الجاري . واجرت عدة اندية امس مقابلات ودية تحضيرية .
وفي ما يلي النتائج
اولمبيك سيدي بوزيد – سكك الحديد الصفاقسي 0-0
امل جربة – الترجي الجرجيسي 2-1
الملعب القابسي – واحة شنني 2-0
مستقبل قابس – شبيبة وذرف 1-0
كوكب منزل نور – الملعب الصفاقسي 2-1
الرابطة المحترفة الثانية – نتائج مقابلات ودية
تستعد فرق الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم لانطلاق الموسم الجديد يوم 23-24 جانفي الجاري . واجرت عدة اندية امس مقابلات ودية تحضيرية .