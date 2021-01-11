بورصة تونس تقفل حصة الاثنين في المنطقة الحمراء

أقفلت بورصة تونس، معاملات حصة الاثنين، في المنطقة الحمراء، وتراجع بذلك مؤشرها المرجعي “توننداكس” بنسبة 21ر0 بالمائة ليصل الى مستوى 02ر6729 نقطة وسط حجم تبادل جملي ناهز 2ر4 مليون دينار (م د)، حسب معطيات الوسيط بالبورصة “التونسية للاوراق المالية”.

وتصدر سهم شركة “سلكوم” قائمة الارتفاعات ليتطور سعره بنسبة 1ر6 بالمائة (910ر4 د)، مع حجم تبادل بقيمة 33 ألف دينار، متبوعا بسهم الشركة العالمية لتوزيع السيارات القابضة التي ارتفع سهمها بنسبة 9ر5 بالمائة (500ر2 د) مع حجم تبادل بقيمة 297 ألف دينار.

وتراجع، في المقابل، سهم الصناعات الكيميائية للفليور بنسبة 6ر3 بالمائة (100ر69 د) مع حجم تبادل بلغ 41 ألف دينار. وتقلص، بدوره، سعر سهم الشركة العقارية وللمساهمات بنسبة 3 بالمائة (010ر32 د).

وحقّق مجمع “وان تاك” أفضل آداء للحصة وحشد تبادلات بقيمة 476 ألف دينار (اي ما يعادل نسبة 11 بالمائة من حجم التبادل الجملي) مسجلا استقرار في سعر سهمه (800ر11 د).