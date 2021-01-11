مختص في علم الفيروسات يكشف مدى فاعلية التلاقيح التي وقع تطويرها في مقاومة السلالة الثالثة لفيروس كورونا

يطعنان غريمهما اثر خلاف معه..تفاصيل القبض على نفر مورط في محاولة قتل..

سيد الفرجاني: “هناك محاولات لضرب صحّة نبيل القروي في السجن”

عاجل: تعليق الدروس بالمعهد الثانوي بالمنزه السادس بسبب “فيروس كورونا”

توزر-كوفيد19: تسجيل 400 حالة نشيطة وإجمالي 69 حالة وفاة

2021/01/11 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

بلغ مجموع الوفيات بسبب الإصابة بفيروس “كورونا” في ولاية توزر 69 حالة وفاة، فيما يبلغ حاليا عدد الحالات النشيطة التي ما تزال حاملة للفيروس 400 حالة ، وفق آخر تحيين للإدارة الجهوية للصحة.
وبحسب ما أفاد به رئيس مصلحة الاعلام والبرامج بالإدارة الجهوية للصحة، فؤاد براني، في تصريح لـ”وات”، يتم حاليا التعهد بـ19 مصابا في المستشفيات موزعين الى حالتين في قسم الإنعاش الطبي، و4 في قسم “كوفيد 19” بالمستشفى الجهوي بتوزر، و7 في نفس القسم بمستشفى دقاش، و6 بمستشفى نفطة.
وأشار الى أن حملة التقصي بواسطة التحاليل السريعة تواصلت اليوم بإنجاز حملة في المندوبية الجهوية للتربية ومنطقة الامن الوطني من خلال انجاز 145 تحليل كشفت عن إصابتين فقط.
وأوضح أن تأخر حصول الجهة على نتائج التحاليل المخبرية يرجع إلى الضغط في المخابر، مضيفا أنه يتم توجيه العينات المرفوعة في الجهة الى مستشفيات جامعية في العاصمة ما يكلف الجهة مصاريف التنقل.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn