توزر-كوفيد19: تسجيل 400 حالة نشيطة وإجمالي 69 حالة وفاة

بلغ مجموع الوفيات بسبب الإصابة بفيروس “كورونا” في ولاية توزر 69 حالة وفاة، فيما يبلغ حاليا عدد الحالات النشيطة التي ما تزال حاملة للفيروس 400 حالة ، وفق آخر تحيين للإدارة الجهوية للصحة.

وبحسب ما أفاد به رئيس مصلحة الاعلام والبرامج بالإدارة الجهوية للصحة، فؤاد براني، في تصريح لـ”وات”، يتم حاليا التعهد بـ19 مصابا في المستشفيات موزعين الى حالتين في قسم الإنعاش الطبي، و4 في قسم “كوفيد 19” بالمستشفى الجهوي بتوزر، و7 في نفس القسم بمستشفى دقاش، و6 بمستشفى نفطة.

وأشار الى أن حملة التقصي بواسطة التحاليل السريعة تواصلت اليوم بإنجاز حملة في المندوبية الجهوية للتربية ومنطقة الامن الوطني من خلال انجاز 145 تحليل كشفت عن إصابتين فقط.

وأوضح أن تأخر حصول الجهة على نتائج التحاليل المخبرية يرجع إلى الضغط في المخابر، مضيفا أنه يتم توجيه العينات المرفوعة في الجهة الى مستشفيات جامعية في العاصمة ما يكلف الجهة مصاريف التنقل.