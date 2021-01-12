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عاجل: سفارة الصين تكذب كادوريم بخصوص لقاح فيروس كورونا..

2021/01/12 أهم الأخبار, المصدر, متفرقات

نفت سفارة الصين بتونس في بلاغ لها ، ما تم تداوله في مواقع التواصل الإجتماعي ووسائل الإعلام حول حصول إتفاق بين مغني الرابّ ” كادوريم ” وممثلة الحكومة الصينية Mengjia” Gao” بخصوص التلقيح ضدّ فيروس كورونا.

وتُعلم المتحدثة بإسم سفارة الصين ،أن السفارة لا تعرف المعلومات التي ذكرها ” كادوريم ” ولا تكلّف السيدة “Mengjia Gao” بشؤون تعاون التلقيح بين البلدين بصفتها ممثلة الجانب الصيني.

ويذكر ان مغني الرّاب “كادوريم” كان قد أعلن في تدوينة نشرها على حسابه الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي عن إستعداده لتوفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لفائدة الدولة التونسية،موضّحا بأنه عقد إجتماعات في الغرض مع الجانب الصيني ممثلا في مديرة التعاون الدولي و أن الأمر يحتاج إلى موافقة السلطات التونسية.

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