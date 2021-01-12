“كادوريم” يتوصّل الى اتفاق مع الصين لتوريد تلقيح كورونا.. سفارة الصين بتونس على الخط

أكّدت سفارة الصين بتونس، اليوم الثلاثاء 12 جانفي 2021، أنّها لا علم لها بالاِتفاق الذي أعلن عنه مغني الراب التونسي كريم الغربي المعروف باسم ”كادوريم”.

وجاء في بلاغ السفارة : “على إثر تداول بعض مواقع الاعلام خبرا مفاده أن الشاب التونسي توصل إلى الاتفاق مع ما يدعى بممثلة الحكومة الصينية Mengjia Gao حول تعاون التلقيح بين البلدين، واستجابة لمطالبة بعض المؤسسات الإعلامية التونسية تثبت صحة الخبر، تعلم المتحدثة باسم سفارة الصين بتونس في صباح اليوم 12 جانفي أن سفارة الصين بتونس لا تعرف المعلومات المذكورة في تغريد الشاب ولا تكلف السيدة المذكورة في تغريده بشؤون تعاون التلقيح بين البلدين بصفتها ممثلة الجانب الصيني”.

وكان ”كادوريم” قد أكّد أنّه توصل لاتفاق مع ممثلة الحكومة الصينية Mengjia Gao مديرة التعاون الدولي، لتوفير اللقاح المضاد لفيروس كورونا.