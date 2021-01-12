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الأسعد اليعقوبي يطالب بإيقاف الدروس واقرار الحجر الصحي الشامل

2021/01/12 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

اعتبر اليوم الثلاثاء 12 جانفي 2021 الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي بأن العملية التربوية شبه متوقفة بسبب الوضع الوبائي و كثرة الغياب على الدروس .
واشار الى أن العملية التربوية في ظاهرها سارية ولكن واقيعا هي شبه مشلولة .
ودعا اليعقوبي الى ضرورة اتخاذ جملة من الاجراءات أهمها الحجر الصحي الشامل للحد من الانتشار السريع للكورونا مشددا على أن الحجر الصحي الجزئي لن يكون مجديا.
وطالب وزارة التربية بتوفير الحد الادني من الامكانيات أو ايقاف الدروس لفترة زمنية محددة يتم الاتفاق عليها الى حين تحديد الخطورة وتأمين المؤسسات التربوية من فيروس كورونا .

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