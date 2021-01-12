منوبة/فيروس كورونا: تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة

سجّلت ولاية منوبة، اليوم الثلاثاء، وفاة ثلاثة أشخاص جراء فيروس كورونا، وتم دفنهم مساء اليوم بمعتمدية وادي الليل.

وبذلك، ارتفع عدد حالات الوفاة بالولاية منذ بداية الجائحة، إلى 188 حالة، وفق معطيات الإدارة الجهوية للصحة.

وتعلقت حالة الوفاة الاولى بمسن يبلغ من العمر 62 سنة، أصيل منطقة حي الورد بوادي الليل، وتوفي السبت بالمستشفى العسكري بالعاصمة بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا. أما الحالة الثانية فهي لمسن يبلغ من العمر 76 سنة أصيل البطان، توفي اليوم بالمستشفى المحلي بطبربة بعد ورود نتيجة اختبار الكوفيد ـ19 الخاص به إيجابية. كما توفي مسن يبلغ من العمر 80 عاما أصيل طبربة، الاثنين بمستشفى الرابطة بالعاصمة بعد صراع مع المرض عقب إصابته بكورونا.

وقد تولت بلديات طبربة ووادي الليل القيام باجراءات وعمليات الدفن بمقبرتي سيدي احمد وبجاوة، بمتابعة من أعوان حفظ الصحة بالإدارة الجهوية للصحة، وذلك وفق البرتوكول الصحي.

يُذكر أنّ الجهة سجّلت منذ بداية الجائحة الى اليوم، 4177 إصابة مؤكدة بالفيروس، منها 224 حالة وفاة و3286 حالة شفاء، فيما لاتزال 670 حالة نشيطة.