هكذا سيكون توقيت عمل الصيدليات خلال فترة الحجر الصحي الشامل

أعلن المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس ، اليوم الاربعاء 13 جانفي 2021 ، عن المواعيد الجديدة لنشاط الصيدليات الخاصة خلال أيام الحجر الصحي الشامل في البلاد الممتدة من يوم الخميس 14 جانفي إلى يوم الأحد 17 جانفي 2021 والتي يتم خلالها فرض حظر الجولان من الساعة الرابعة مساء إلى غاية الساعة السادسة صباحا.

ووفق بلاغ للهيئة ، تم تحديد ساعات العمل بصيدليات المناوبة يوم الخميس 14 جانفي والأحد 17 جانفي بداية من الساعة 8.30 صباحا إلى الثانية بعد الزوال، في حين تفتح صيدليات الليل بداية من الساعة الثانية بعد الزوال إلى غاية الساعة الثامنة والنصف صباحا.

وتم تحديد ساعات العمل بصيدليات النهار يومي الجمعة 15 جانفي والسبت 16 جانفي من الساعة 8.30 صباحا إلى الساعة الثانية بعد الزوال، في حين تفتح صيدليات الليل خلال هذين اليومين بداية من الساعة الثانية بعد الزوال إلى غاية الساعة الثامنة والنصف من صباح اليوم الموالي.

يشار إلى ان الهيئة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا أقرت، أمس الثلاثاء، الحجر الصحي الشامل من الخميس 14 جانفي إلى الأحد 17 جانفي 2021 مع فرض حظر الجولان من الساعة الرابعة مساء الى غاية الساعة السادسة صباحا، حسب ما أعلن عنه وزير الصحة فوزي مهدي في ندوة صحفية.