فصل طيّار تونسي عن عمله بعد رفضه المشاركة في رحلة الى اسرائيل: طيران الإمارات يوضّح

نشر الكاتب والصحفي القطري، أحمد علي، مستجدات عبر صفحته الرسمية بتويتر، بخصوص توضيف الطيران القطري لتونسي.

وقال ”تلقيت توضيحا من طيران الإمارات، بأنها لم توظف طيارا تونسيا يحمل الإسم الذي نشرت وسائل إعلام في تونس خبررفضه السفر إلى تل ابيب”.

كما أضاف، ”أكدت الشركةالإماراتية أن المعلومات المتداولة على مواقع التواصل لاأساس لها من الصحة”.

وللإشارة فقد كشف قائد طائرة تونسي يعمل بشركة طيران الامارات، ويدعى منعم صاحب الطابع، في تدوينة نشرها على حسابه الخاص على الفايسبوك يوم، الثلاثاء 12 جانفي 2021، عن تجميد نشاطه بسبب رفضه المشاركة في رحلة الى تل أبيب.