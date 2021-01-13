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بن عروس: تسجيل 125 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” وحالتي وفاة خلال الـ24 ساعة الفارطة

2021/01/13 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

كشف رئيس اللّجنة الجهوية لمتابعة تداعيات فيروس “كورونا” والتصدّي لانتشاره بولاية بن عروس، محمد بن خليفة، مساء اليوم الأربعاء، عن تسجيل 125 إصابة جديدة بالفيروس، بعد إجراء 303 اختبارات فحص جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس منذ بداية الجائحة إلى 7028 إصابة مؤكدة.
كما سجلت الجهة خلال الـ24 ساعة المنقضية، وفاة مصابين اثنين بالفيروس، وهو ما يرفع عدد الوفيات بالجهة إلى 278 وفاة .
في المقابل، سجّلت اللّجنة تعافي 95 مصابا بالفيروس، ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بالجهة منذ بداية الجائحة إلى 6418 حالة.
وتواصل فرق التقصي بالإدارة الجهوية للصحة ببن عروس، عمليات التقصي باعتماد التحاليل السريعة بمختلف مناطق الجهة، للوقوف على نسب تقريبية لدرجات انتشار العدوى سيتم اعتمادها لاحقا في إعداد نماذج بيانية إحصائية حول الوضع الوبائي بالولاية.

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