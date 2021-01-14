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القيروان/متفرقات: إنفجار قارورة غاز بمطعم يتسبب في إصابة شخص بجروح خفيفة وتضرر عدد من المحلات المجاورة

2021/01/14 أخبار, المصدر مع وات, حوادث و قضايا

جدّ، ظهر اليوم الخميس، حادث إنفجار ناجم عن تسرب من قارورة غاز بمطعم أكلة خفيفة بمفترق “العدامي” وسط مدينة القيروان، تسبب في إصابة شخص بجروح خفيفة استوجبت نقله إلى مستشفى الاغالبة لتلقي الإسعافات الأولية، وفق ما ذكره المدير الجهوي للحماية المدنية، العميد حاتم الرزقي.
وأضاف العميد الرزقي، في تصريح لـ(وات)، أن هذا الإنفجار تسبب أيضا في اضرار مادية جسيمة لعدد من المحلات المجاورة وسيارة رابضة بالمكان.
ولفت، إلى أن المعطيات الأولية تشير إلى أن أسباب الحادثة ناجمة بنسبة 95 في المائة عن تسرب الغاز من قارورة بالمحل المذكور، ملاحظا انه تم فتح تحقيق في الغرض.

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